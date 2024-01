Sede do TCE_RJ - Arquivo

Publicado 16/01/2024 15:04 | Atualizado 16/01/2024 15:05

Porciúncula- Foi suspensa a licitação do Consórcio Cidennf ( Consórcio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense), para concessão dos serviços públicos dos sistemas de abastecimento d'água e esgoto de várias cidades do Estado do Rio, dentre elas, três do Noroeste Fluminense: Porciúncula, Bom Jesus do Itabapoana e Italva.

O prazo de execução seria de 35 anos, com valor de receita de R$ 973.900.958,14.

Nessa segunda-feira (15), representação feita pela Subsecretaria de Controle de Infraestrutura e Desestatização do TCE, mostrando inconsistências no processo licitatório, suspendeu a licitação que seria nesta terça-feira (16), em decisão do conselheiro do TCE, Márcio Pacheco.