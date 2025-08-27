Guilherme ressalta que o consórcio dá voz para ajustar as políticas públicas e torná-las realmente eficazes na ponta - Foto Divulgação

Publicado 27/08/2025 17:47 | Atualizado 27/08/2025 17:47

Porciúncula – Primeiro município do interior do estado do Rio de Janeiro a formalizar adesão ao Consórcio Nacional para Gestão Climática e Prevenção de Desastres (Conclima), por meio da assinatura de um protocolo de cooperação técnica, Porciúncula, na região Noroeste Fluminense, foi protagonista na edição Minas Gerais do Conexão CNM, neste início de semana, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o evento teve como palestrante o prefeito porciunculense, Guilherme Fonseca, convidado pela entidade. O tema refletiu a experiência do município no campo da cooperação federativa e sustentabilidade, com foco especial no Conclima, que promove ações integradas em áreas como transição energética, economia circular, infraestrutura verde.

Na opinião de Guilherme, a relevância da sua participação se deu, principalmente, por seu esforço em sensibilizar os municípios do Noroeste Fluminense e da Zona da Mata Mineira (que integram a bacia do Rio Carangola), a também aderirem ao consórcio. “São questões climáticas de abrangência regional e intermunicipal. As soluções não podem ser isoladas; precisam ser construídas de forma coletiva, em rede de cooperação”.

O prefeito participou dos painéis ‘Defesa Civil’ e ‘Pauta Municipalista, Institucional e Gestão’, reforçando o papel estratégico do Conclima como ferramenta de fortalecimento da capacidade técnica dos municípios, com foco na prevenção, resposta a desastres, elaboração de projetos integrados e captação de recursos junto ao governo federal.

INSTRUMENTO IDEAL - “O consórcio funciona como uma ponte direta com os ministérios e ajuda a otimizar a busca por recursos”, explica Guilherme realçando que muitas vezes, um município tenta resolver problema sério, mas pontual, com um projeto que impacta negativamente toda uma bacia hidrográfica: “Precisamos pensar de forma coletiva, integrada e sustentável”. Arquiteto por formação, o prefeito destaca ainda a importância de propostas regionais ganharem força em instâncias maiores.

“Os grupos microrregionais podem transformar ideias locais em soluções viáveis em ambientes macrorregionais. E o consórcio é o instrumento ideal para que os municípios tenham voz e protagonismo”, assinala reforçando que o Conclima apoia os municípios com capacitação técnica, fomento ao uso de energias renováveis.

Quanto ao Conexão CNM, Guilherme detalha que tem como objetivo capacitar e integrar gestores públicos de todo o Brasil, promovendo o intercâmbio de experiências e o fortalecimento da gestão municipal: “A presença de Porciúncula no evento reforça o protagonismo do município na construção de soluções sustentáveis e colaborativas para os desafios da gestão pública no século XXI”.