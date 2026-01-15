Programa foi apresentado do pelo prefeito Guilherme Fonseca, durante reunião no início da semana - Foto Divulgação

Porciúncula - Reconhecido como referência no apoio ao pequeno agricultor no noroeste do estado do Rio de Janeiro, “A Hora do Produtor”, criado pelo governo de Porciúncula, atendeu cerca de 900 produtores rurais no ano passado. O programa acaba de receber avaliação positiva da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao ser apresentado pelo prefeito Guilherme Fonseca.

A proposta é facilitar o acesso de agricultores familiares e pequenos produtores rurais a serviços e recursos essenciais para o desenvolvimento de suas lavouras. A exposição feita pelo prefeito ao secretário estadual, Felipe Brasil, despertou interesse no governo do Estado, que já estuda a possibilidade de ampliar o modelo para outros municípios fluminenses.

Fonseca ressalta que o programa foi instituído pela Lei Municipal nº 2.658/2025: “A Hora do Produtor oferece apoio prático e gratuito, por meio de um sistema organizado de rodízio de maquinário agrícola, incluindo tratores e serviços de aração de terra, além de assistência técnica especializada”.

O prefeito enfatiza que a iniciativa busca aumentar a produtividade e a renda no campo, fortalecendo a parceria entre o poder público e os produtores: “Os equipamentos utilizados pertencem ao município e foram adquiridos, em sua maioria, por meio de emendas parlamentares”.

A coordenação é feita pela Subsecretaria de Fomento, Inovação e Apoio ao Produtor, com atuação integrada das secretarias de Agricultura Familiar e Abastecimento, Desenvolvimento da Cafeicultura e Secretaria de Estradas: “Foi estruturado para atender os produtores de forma democrática, organizada e eficiente”.

BENEFÍCIOS DIRETOS - Segundo ainda o prefeito, a atuação se dá diretamente da porteira para dentro: ”O governo do Estado já desenvolve ações complementares voltadas ao meio rural, como o programa Estradas Agro RJ. “É um orgulho apresentar ao secretário Felipe Brasil e ao deputado federal Dr. Flávio um programa que beneficia diretamente o produtor rural”.

“A Hora do Produtor é uma realidade em Porciúncula e tem potencial para ser ampliado para todo o Estado do Rio de Janeiro”, relata. O programa oferece abertura e recuperação de estradas rurais; terraplanagem para fins agropecuários; limpeza de tanques e reservatórios; preparação do solo para plantio; entre outros serviços de apoio ao produtor rural.

Para ser atendido o produtor depende de agendamento. Sendo cumpridos os critérios técnicos, é assinado um Termo de Responsabilidade, para execução dos serviços: “A Hora do Produtor é mais uma iniciativa da prefeitura voltada à valorização de quem produz, à geração de renda no campo e ao fortalecimento da agricultura local, com eficiência, planejamento e responsabilidade pública”, frisa Fonseca.