Guilherme Fonseca lembra que quem precisava realizar o trajeto dependia das chamadas baldeações - Foto Instagram/Divulgação

Guilherme Fonseca lembra que quem precisava realizar o trajeto dependia das chamadas baldeações Foto Instagram/Divulgação

Publicado 16/03/2026 19:17

Porciúncula – Quem reside no distrito de Santa Clara, em Porciúncula, e necessita ir ao município de Itaperuna, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, não mais depende de fazer conexões em pontos intermediários para completar a viagem (as chamadas baldeações). A partir desta segunda-feira (16) passa a circular ônibus em linha direta.

Por meio da Viação Brasil, o ônibus começou a operar às 7h, o que o prefeito de Porciúncula, Guilherme Fonseca, considera um avanço importante para a mobilidade regional, ressaltando que esta é a primeira ligação direta de transporte coletivo entre Santa Clara e um dos principais centros urbanos do Noroeste Fluminense.

“Até então, moradores e visitantes que precisavam realizar o trajeto dependiam das chamadas baldeações, o que tornava o deslocamento mais demorado e menos prático”. Fonseca compara que com a nova linha, a população passa a ter acesso facilitado ao, comércio, educação e oportunidades de trabalho em Itaperuna.

“É uma alternativa mais rápida e confortável para os deslocamentos do dia a dia”, enfatiza o prefeito assinalando que a iniciativa representa mais um passo na política de fortalecimento da mobilidade municipal e na integração entre os distritos: “Essa é uma conquista importante para Santa Clara e para todo o município”.

Fonseca lembra que durante muito tempo, os moradores dependeram de conexões e viagens mais longas para chegar até Itaperuna: “Agora passamos a ter uma ligação direta, que traz mais praticidade e amplia as oportunidades para quem precisa se deslocar diariamente”.

IMPACTO REGIONAL - Na avaliação do prefeito, a nova linha também deve contribuir para impulsionar o turismo e a economia local. “Santa Clara está entre os territórios contemplados pelo decreto municipal que institui a Região Serrana do Alto Noroeste, iniciativa voltada à valorização do potencial turístico, cultural e produtivo da região”.

Na opinião do prefeito, investir em mobilidade também é uma forma de estimular o desenvolvimento regional: “Quando melhoramos o transporte, aproximamos pessoas, fortalecemos a economia e abrimos novas oportunidades para o turismo e para os produtores locais. Santa Clara tem um grande potencial, e essa nova ligação ajuda a integrar ainda mais o distrito aos principais polos da região”.

Santa Clara se destaca pelas paisagens de serra e o clima ameno, além da produção de cafés especiais: “Abriga produtores responsáveis por alguns dos cafés mais premiados do estado do Rio de Janeiro, resultado do trabalho de agricultores que vêm conquistando reconhecimento em concursos e eventos do setor”, pontua Fonseca.