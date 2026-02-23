Unidade itinerante permanece instalada na Praça Antônio Amado, ao lado do Centro Cultural, até o final do mês - Foto Divulgação

Publicado 23/02/2026 19:25

Porciúncula – Confiança e compromisso com o cuidado integral da população. Com esta proposta, o governo de Porciúncula (RJ) vem investindo em programas de saúde disponibilizando ações descentralizadas. A mais recente é através do Tomógrafo Móvel, a partir desta segunda-feira (23) até o dia 28.

Por meio da Secretaria de Saúde, a unidade itinerante, instalada na Praça Antônio Amado, ao lado do Centro Cultural, realiza exames gratuitos de tomografia no município, com atendimento de segunda a sábado, das 9h às 17h. Para realizar o exame, é necessário o interessado cumprir algumas exigências.

Além de ter que apresentar xerox do RG, Cartão SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de residência; o paciente deve ter a partir de 14 anos e peso máximo de 150 quilos. “Todos devem comparecer com a documentação exigida, garantindo melhor atendimento”, reforça a secretaria ao público.

O prefeito Guilherme Fonseca avalia que a iniciativa fortalece a rede municipal de saúde e amplia o acesso da população a exames, proporcionando mais agilidade nos diagnósticos e evitando deslocamentos para outros municípios. O governo também realizou, de 27 a 30 de janeiro, conscientização sobre saúde mental.

As ações aconteceram no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), com programação preparada pelas secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social e Educação. Aconteceram palestras, encontros, rodas de conversa e dinâmicas de orientação e esclarecimento, culminando com o Dia D da Conscientização da Saúde Mental (30).

Estiveram envolvidas equipes de diversos setores da prefeitura. A Secretaria de Saúde pontua que o objetivo foi fortalecer os cuidados com a saúde mental. “Também participaram, as apoiadoras da Fiocruz-RJ que têm contribuído para o aprimoramento dos programas e projetos psicossociais no município”.