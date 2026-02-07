Guilherme Fonseca acompanhou a equipe da Marinha, apontando pontos de riscos e resumindo levantamento de danos - Foto Divulgação

Publicado 07/02/2026 17:33

Porciúncula – Alagamentos, deslizamentos e enxurradas em diversos bairros, deixando famílias desabrigadas e desalojadas. Este é o quadro em Porciúncula (na região noroeste do estado do Rio de Janeiro), provocado pelas fortes chuvas, que levaram o prefeito Guilherme Fonseca a decretar, nessa sexta-feira (6), situação de emergência no município.

Em menos de uma hora, foi registrado o maior índice pluviométrico de todo o interior do estado, com mais de 131 milímetros de chuva, quinta-feira (5). Neste sábado (7), uma equipe técnica da Marinha do Brasil visitou o município, para avaliar os danos e fazer levantamento das áreas afetadas e planejar apoio.

As articulações foram feitas pelo prefeito, por meio do deputado federal Murilo Corrêa. O objetivo é conseguir equipamentos e recursos para auxiliar na desobstrução de vias e no reparo emergencial de quedas de encostas, garantindo mais agilidade e segurança às operações.

Fonseca montou estratégia com a Defesa Civil municipal e as demais secretarias operacionais e está à frente das ações. Ele resume que, até o momento, 29 pessoas permanecem em abrigo improvisado para as famílias afetadas pelo temporal de quinta-feira, que impactou diretamente mais de mil pessoas.

Os bairros mais prejudicados são Otávio Avelar, Cristo Rei, Centro e Nossa Senhora da Penha. As equipes da prefeitura estão distribuídas pelas ruas realizando ações emergenciais de limpeza, recuperação de infraestrutura e dando suporte às famílias afetadas. Um gabinete de crise foi montado, visando proporcionar mais agilidade nas ações.

MANTIDO ALERTA - Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) pontua que a passagem de uma frente fria pelo oceano deve contribuir para manter o tempo instável até segunda-feira (9). A tendência é pancadas de chuvas a qualquer momento, acompanhadas de raios, em todo o estado.

Neste sábado Porciúncula não teve chuva até o momento; mas as nuvens estão carregadas e a meteorologia reforça que o noroeste fluminense segue sob influência de instabilidade atmosférica, com risco de chuvas intensas e pancadas ao longo do dia, além de possibilidade de temporais isolados nas próximas horas.

“A prefeitura segue monitorando as condições climáticas, em parceria com os órgãos de proteção e monitoramento meteorológico, para antecipar eventuais riscos e mobilizar suporte à população sempre que necessário”, enfatiza o prefeito frisando que o tempo demanda atenção redobrada das equipes de Defesa Civil e da população para áreas sujeitas a alagamentos e acúmulo de água.