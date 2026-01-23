Dimilson comenta que o índice evidencia planejamento institucional para a redução da criminalidade - Foto Divulgação

Publicado 23/01/2026 17:55

Porciúncula – Programas estratégicos com foco em prevenção, monitoramento e integração das forças de segurança, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, implantada na atual gestão, colocam Porciúncula, no noroeste do estado do Rio de Janeiro na marca histórica de um ano sem registro de homicídios.

“Com uma realidade bem diferente da maioria das cidades do noroeste fluminense, Porciúncula alcançou a marca histórica de 365 dias sem registro de homicídios, consolidando-se como referência regional em políticas públicas de segurança”, comenta o secretário Dimilson Antônio da Silva ressaltando prioridade no setor de segurança.

Segundo o secretário, em 2024, o município registrou seis homicídios e duas tentativas de assassinato, além de ocorrências de furtos a residências, estabelecimentos comerciais e prédios públicos. “Naquele período, era recorrente a demora na elucidação dos crimes - quando ela ocorria”.

“Já em 22 de janeiro de 2025, foi registrado o único homicídio do ano, e, desde então, nenhuma nova ocorrência do tipo foi contabilizada”, acrescenta assinalando que outro dado relevante é que 100% das demais ocorrências criminais em 2025 foram elucidadas em poucas horas, demonstrando maior eficiência investigativa e resposta rápida das forças de segurança.

COMPARTILHAMENTO - Um dos grandes destaques desse avanço apontado por Dimilson é o Programa Escudo, responsável pela implantação e operação do Centro de Monitoramento Municipal: “O programa promove o compartilhamento em tempo real de imagens com as forças de segurança do Estado e com os agentes da segurança municipal, fortalecendo a atuação integrada”.

O secretário enfatiza que, ao longo de 2025, o Programa Escudo foi significativamente ampliado, com a instalação de novas câmeras de vigilância, o que representou uma expansão de 300% nos pontos de monitoramento, passando a contemplar todos os acessos ao município. Na avaliação do prefeito Guilherme Fonseca, a criação da secretaria foi determinante para os resultados alcançados.

“O modelo adotado demonstra que o investimento em segurança precisa ser contínuo e estruturado. Uma política de segurança estruturada ultrapassa gestões e se consolida como uma política pública de fato”, destaca ratificando: “A marca de um ano sem homicídios reforça o compromisso da administração municipal com a segurança da população”.