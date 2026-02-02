A premiação aconteceu no Museu do Amanhã, com participação de produtores rurais e de diversas autoridades - Foto Divulgação

Publicado 02/02/2026 18:04

Porciúncula/Região – Marcando um novo capítulo para a cafeicultura fluminense ao reconhecer produtores e marcas que vêm elevando o padrão de qualidade dos cafés especiais cultivados no interior do estado do Rio de Janeiro , o I Prêmio Excelência – Cafés do Rio, consolidou os potenciais de Varre-Sai e Porciúncula, na região noroeste.

Realizado, sexta-feira (29), no Museu do Amanhã, na capital fluminense, o evento foi coordenado tecnicamente pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Rio), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar, com apoio institucional de idiversass entidades do setor agropecuário.

Cinco das seis premiações foram conquistadas pelo noroeste – três de Varre-Sai e duas de Porciúncula -, cabendo a sexta à região serrana. Pela ordem de classificação, os destaques foram, via úmida (natural): Paulo Tarcinari (região serrana), Tarcísio Souza (Varre-Sai) e Marcos Fernando Pelegrini (Varre-Sai ).

Já Porciúncula ficou em primeiro e segundo no despolpado, com Geralda Peçanha e Ênio Geraldo Marteline, ficando Cristiano José Souza de Oliveira (Varre-Sai) em terceiro. O secretário do Desenvolvimento da Cafeicultura de Porciúncula, Luciano Carvalho, ressalta que o município é o único do país a contar com uma secretaria dedicada exclusivamente à cafeicultura.

Para ele, este fato reforça a relevância dos resultados alcançados: “Porciúncula reafirmou seu protagonismo na cafeicultura fluminense ao conquistar posições de destaque no I Prêmio Excelência – Cafés do Rio, consolidando-se como referência estadual na produção de cafés de qualidade. O concurso, que valorizou boas práticas, inovação e excelência na produção”.

DESTAQUE NACIONAL - O prefeito Guilherme Fonseca destaca que o evento celebrou a retomada do protagonismo do café fluminense, lembrando que a atividade marcou a economia do estado desde o período do Império: “O reconhecimento obtido no prêmio demonstra que o investimento público, aliado à organização produtiva e à dedicação dos cafeicultores locais, segue elevando o nome de Porciúncula no cenário estadual e nacional”.

Fonseca realça que os cafés da região noroeste já são destaque em todo o país pela qualidade. Ex-secretário estadual de Agricultura, o deputado Jair Bittencourt participou das premiações. Ele avalia que as pontuações alcançadas pelos vencedores indicam qualidade compatível com padrões de destaque nacional e internacional, evidenciando o avanço da cafeicultura fluminense no cenário dos cafés especiais.

“Iniciativas como o Prêmio Excelência – Cafés do Rio fortalecem a agricultura familiar, geram renda no campo e ampliam a visibilidade dos produtos fluminenses em mercados cada vez mais exigentes”. Na opinião do ex-secretário, mais do que uma premiação, o evento simboliza um avanço estratégico para a cafeicultura do Rio de Janeiro.