A prefeitura destaca que objetivo é garantir que todas as crianças do município aprendam na idade adequada - Foto Divulgação

A prefeitura destaca que objetivo é garantir que todas as crianças do município aprendam na idade adequada Foto Divulgação

Publicado 08/04/2026 19:07

Porciúncula - Índice de Criança Alfabetizada (IAC) aumenta 14%, em Porciúncula (RJ), segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A secretária de Educação, Vivian Dutra, destaca que o avanço evidencia que o trabalho planejado vem apresentando resultados, com estudantes alfabetizados na idade certa.

“Evidencia os avanços já perceptíveis no segundo ano da gestão do prefeito Guilherme Fonseca”, realça lembrando que desde 2025, o governo municipal vem implementando medidas estruturantes para reorganização pedagógica, fortalecimento da Educação Infantil, acompanhamento das aprendizagens e valorização dos profissionais da rede municipal.

Dutra explica que o IAC é calculado a partir de avaliações que medem habilidades fundamentais de leitura, como o reconhecimento de palavras, frases e pequenos textos: “A última aplicação ocorreu em 2025, por meio do Programa Federal CNCA (Compromisso Nacional Criança Alfabetizada), alcançando todos os estudantes do 2º ano da rede municipal”, frisa.

A secretária pontua que a educação não é imediatista, é processo: “Portanto, já vermos avanços do 1º ano de gestão realmente é motivo de alegria para todos nós, que estamos reconstruindo a Educação de Porciúncula. Ainda temos muito a fazer, e seguimos firmes nesta direção”.

CAMINHO CERTO - O trabalho dos professores alfabetizadores, o papel essencial da Educação Infantil e o apoio das famílias são reconhecidos por Dutra: “A educação de Porciúncula já está voltando a brilhar”, reconhece. Na avaliação do prefeito Guilherme Fonseca, o resultado reforça o compromisso do governo com a recuperação da qualidade da educação no município.

“Esse avanço de 14% demonstra que estamos no caminho certo. Nosso objetivo é garantir que todas as crianças de Porciúncula aprendam na idade adequada e tenham acesso a uma educação pública de qualidade”, ratifica Fonseca acentuando: “Estamos trabalhando com planejamento, seriedade e responsabilidade para reverter os indicadores negativos do passado”.

Construir uma rede de ensino cada vez mais forte é a proposta: “A prefeitura reafirma seu compromisso com políticas educacionais que garantam a aprendizagem, valorizem os profissionais e assegurem o desenvolvimento integral das crianças porciunculenses”, conclui.