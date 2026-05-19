Guilherme Fonseca considera o encontro de Brasília importante para a estratégia de avançar na qualidade do ensino - Foto Divulgação

Guilherme Fonseca considera o encontro de Brasília importante para a estratégia de avançar na qualidade do ensino Foto Divulgação

Publicado 19/05/2026 15:14

Porciúncula – Fazer da Educação da rede municipal referência no interior do estado do Rio de Janeiro é um dos desafios do governo de Porciúncula, na região noroeste fluminense. O prefeito Guilherme Fonseca participou nessa segunda-feira (18), em Brasília (DF), do evento “Rotas da Equidade – Como alcançar a Condicionalidade III do VAAR/FUNDEB”, em busca de alternativa.

Promovido pelo Ministério da Educação (MEC), o encontro reuniu mais de 1,2 mil prefeitos e gestores, para discutir estratégias de fortalecimento das redes públicas de ensino e redução das desigualdades educacionais e apoiar municípios no cumprimento da Condicionalidade III do Valor Aluno Ano por Resultado (VAAR).

Trata-se de um mecanismo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) voltado à implementação de políticas públicas de equidade, especialmente para estudantes em situação de vulnerabilidade social.

“A participação de Porciúncula no evento reforça o compromisso da atual gestão municipal com a melhoria da educação pública”, ressalta Guilherme pontuando que desde 2025, o município vem registrando avanços importantes na área, resultado de investimentos em reorganização pedagógica, fortalecimento da Educação Infantil.

TRANSFORMAÇÃO - Acompanhamento das aprendizagens e valorização dos profissionais da rede também são apontados pelo prefeito municipal citando, entre os resultados alcançados, o crescimento de 14% no Índice de Criança Alfabetizada (IAC), divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Outro avanço, segundo Guilherme, foi aumento de até 30% nas notas de Língua Portuguesa e Matemática no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB): “A participação no encontro representou uma oportunidade de ampliar o diálogo com o governo federal e buscar novas ferramentas para continuar avançando na educação municipal.”

Ratificando sua avaliação, o prefeito realça que a educação de Porciúncula vem passando por uma transformação importante: “Temos trabalhado para garantir mais qualidade, inclusão e oportunidades para nossas crianças. Participar desse evento, em nível nacional, fortalece ainda mais esse compromisso, que buscamos cumprir desde quando assumimos”.