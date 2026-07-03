Preparação de solo para plantio é um dos serviços disponibilizados pelo programa, sem custo, ao produtor - Foto Divulgação

Preparação de solo para plantio é um dos serviços disponibilizados pelo programa, sem custo, ao produtor Foto Divulgação

Publicado 03/07/2026 13:29

Porciúncula - Abertura e recuperação de estradas rurais; terraplanagem para fins agropecuários; limpeza de tanques e reservatórios; preparação de solo para plantio; apoio no transporte de insumos e produtos. Estes são alguns dos serviços prestados pelo governo de Porciúncula (RJ) ao homem do campo, por meio do “Hora do Produtor”.

O programa foi criado pela Lei nº 2.658/2025, é considerado referência na região noroeste do estado do Rio de Janeiro e, através do sistema de rodízio gratuito e organizado, com critérios de gratuidade definidos em lei, já tendo beneficiado mais de 1,5 mil produtores, de acordo com os critérios de elegibilidade.

Segundo a Secretaria de Agricultura Familiar, Abastecimento e Pecuária, o agendamento é feito com base em definições técnicas e mediante a assinatura de um Termo de Responsabilidade. O agricultor precisa cumprir exigências que garantam a regularidade da propriedade e o uso correto do maquinário público.

O programa é direcionado, preferencialmente, a pequenos agropecuaristas e produtores da agricultura familiar, para preparação de solo ou abertura de estradas privadas, visando, além do desenvolvimento produtivo, a preservação da propriedade rural. A secretaria explica que a aprovação da assistência acontece somente depois da análise concluída dos critérios técnicos.

A coordenação é da Subsecretaria de Fomento, Inovação e Apoio ao Produtor. Para fazer o agendamento, o produtor deve comparecer à sede da secretaria, localizada no Horto Florestal Ambiental (Rua Monsenhor Lamar Barreto Calzolari, nº 190, bairro Santo Antônio). Também pode obter informações pelo e-mail agricultura@porciuncula.rj.gov.br., ou ligando para (22) 3842-1221.

VALORIZAÇÃO - Em junho, o programa completou um ano. O prefeito Guilherme Fonseca assinala que a iniciativa nasceu da proposta do governo municipal de ampliar o foco de valorização de quem produz, fortalecendo a agricultura local com eficiência e transparência. “São vários serviços prestados dentro das propriedades”, realça.

O prefeito explica que há disponibilização de equipamentos agrícolas para o preparo do solo, aragem, limpeza de açudes, construção de pequenas pontes e estradas, entre outros. “O Hora do Produtor nasceu para valorizar quem trabalha no campo e tenho muito orgulho de ver que essa iniciativa já faz a diferença na vida de tantas famílias do nosso município”, ratifica.

Um dos beneficiados divulgados pela Secretaria de Agricultura é Marcos Roberto Nascimento. Ele comenta: “Moro na Rocinha e trabalho com a agricultura familiar nessa localidade. Tenho utilizado o trator para ajudar com os preparos do terreno para meus plantios, e isso tem sido muito útil pra mim aqui”.

Outro agricultor citado é José Luiz Justo. Ele testemunha: “Os benefícios do programa têm me ajudado muito com minhas produções agrícolas. Hoje eu estou com várias plantações que estou vendendo no comércio local, onde eu tenho tirado o meu sustento e o da minha família”.