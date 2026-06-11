Estrategicamente, diferentes pontos das margens do rio Carangola foram cercados, na área apontada pelas denúncias Foto Divulgação
Operação integrada combate o garimpo ilegal e prende três suspeitos
Ação aconteceu nessa quarta-feira, em Carapebus, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Polícia Civil
Porciúncula – Um homem foi flagrado em uma embarcação, enquanto outro realizava atividades submersas, utilizando equipamentos para sucção de cascalho (material posteriormente processado para a extração de ouro), durante operação integrada de combate ao garimpo ilegal no Rio Carangola, em Porciúncula, no noroeste do estado do Rio de Janeiro.
A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, com apoio da Guarda Civil e da Polícia Civil. As equipes apreenderam tapetes utilizados para retenção de partículas de ouro, roupas de mergulho, equipamentos de sucção e outros materiais empregados na extração clandestina do minério.
Segundo Anderson Prevato, coordenador de Integração Operacional de Segurança Pública , os suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a 139ª Delegacia de Polícia de Porciúncula; sendo, em seguida encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Campos dos Goytacazes.
Prevato, assinala que, para o cumprimento da operação, as equipes foram mobilizadas de forma estratégica, realizando o deslocamento pelo rio em embarcação e se posicionando em diferentes pontos das margens, cercando a área apontada pelas denúncias.
TODOS AUTUADOS - “Durante as diligências, os agentes localizaram uma balsa às margens do Rio Carangola, nas proximidades do bairro Criciúma. No local, foi constatada a prática de garimpo ilegal”, enfatiza Prevato pontuando que durante a ação, uma terceira pessoa chegou ao local e se apresentou como proprietária da balsa utilizada na atividade ilegal.
“Os envolvidos receberam voz de prisão em flagrante”, relata o coordenador explicando que o material e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, porque é a responsável pela investigação dos crimes relacionados à exploração mineral irregular.
“Após a análise dos fatos, os três envolvidos foram autuados em flagrante e permaneceram presos. Em seguida, foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça”. Prevato comenta que o resultado da operação evidencia a importância da integração entre os órgãos de segurança pública para a defesa do patrimônio ambiental e dos interesses da população.
Porciúncula
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