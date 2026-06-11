Estrategicamente, diferentes pontos das margens do rio Carangola foram cercados, na área apontada pelas denúncias - Foto Divulgação

Estrategicamente, diferentes pontos das margens do rio Carangola foram cercados, na área apontada pelas denúncias Foto Divulgação

Publicado 11/06/2026 21:19

Porciúncula – Um homem foi flagrado em uma embarcação, enquanto outro realizava atividades submersas, utilizando equipamentos para sucção de cascalho (material posteriormente processado para a extração de ouro), durante operação integrada de combate ao garimpo ilegal no Rio Carangola, em Porciúncula, no noroeste do estado do Rio de Janeiro.

A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, com apoio da Guarda Civil e da Polícia Civil. As equipes apreenderam tapetes utilizados para retenção de partículas de ouro, roupas de mergulho, equipamentos de sucção e outros materiais empregados na extração clandestina do minério.

Segundo Anderson Prevato, coordenador de Integração Operacional de Segurança Pública , os suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a 139ª Delegacia de Polícia de Porciúncula; sendo, em seguida encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Campos dos Goytacazes.

Prevato, assinala que, para o cumprimento da operação, as equipes foram mobilizadas de forma estratégica, realizando o deslocamento pelo rio em embarcação e se posicionando em diferentes pontos das margens, cercando a área apontada pelas denúncias.

TODOS AUTUADOS - “Durante as diligências, os agentes localizaram uma balsa às margens do Rio Carangola, nas proximidades do bairro Criciúma. No local, foi constatada a prática de garimpo ilegal”, enfatiza Prevato pontuando que durante a ação, uma terceira pessoa chegou ao local e se apresentou como proprietária da balsa utilizada na atividade ilegal.

“Os envolvidos receberam voz de prisão em flagrante”, relata o coordenador explicando que o material e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, porque é a responsável pela investigação dos crimes relacionados à exploração mineral irregular.

“Após a análise dos fatos, os três envolvidos foram autuados em flagrante e permaneceram presos. Em seguida, foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça”. Prevato comenta que o resultado da operação evidencia a importância da integração entre os órgãos de segurança pública para a defesa do patrimônio ambiental e dos interesses da população.