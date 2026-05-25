Moradores participaram da inauguração e comemoraram a benfeitoria; eles consideram a estrada importante via de acesso à região central da cidade - Foto Divulgação

Moradores participaram da inauguração e comemoraram a benfeitoria; eles consideram a estrada importante via de acesso à região central da cidade Foto Divulgação

Publicado 25/05/2026 18:49 | Atualizado 25/05/2026 19:04

Porciúncula – Aguardada há vários anos por moradores do bairro da Barra, em Porciúncula, a pavimentação da estrada que liga a localidade à região central da cidade saiu do papel no início do ano e acaba de ser inaugurada pelo prefeito Guilherme Fonseca. O bairro é um dos mais populosos e abriga dois frigoríficos.

As obras de reestruturação são comemoradas como um avanço histórico por moradores, empresários e trabalhadores da localidade, que conviviam com poeira, lama e dificuldades de acesso. O morador Ronaldo comenta que era uma necessidade antiga da população: “Ficou muito bom e agora estamos aguardando também a sinalização com a pintura das faixas”.

Outro a se manifestar é Rogério Nunes Bonde: “O bairro passou anos enfrentando abandono e promessas não cumpridas. A atual gestão valorizou a região e os imóveis locais. A Barra precisava desse olhar e hoje vemos essa realidade mudar”. A pavimentação integra o conjunto de ações da atual gestão focado na melhoria da infraestrutura urbana e valorização dos bairros do município.

O prefeito Guilherme Fonseca pontua que a estrada desempenha papel importante no desenvolvimento econômico do município: “Com a pavimentação – inaugurada sábado (23) -, a região passa a contar com mais mobilidade, segurança, dignidade e qualidade de vida, além de melhores condições para o tráfego de veículos e pedestres.

Fonseca avalia que a entrega simboliza mais do que uma obra de infraestrutura: “Por décadas, os moradores da Estrada da Barra esperaram por essa obra. Estamos entregando mais do que pavimentação: estamos entregando dignidade, respeito e um compromisso que saiu do papel”, ratifica.