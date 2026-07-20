Guilherme Fonseca afirma que Porciúncula conhece de perto os prejuízos causados pelos eventos climáticos extremos - Foto Assessoria

Guilherme Fonseca afirma que Porciúncula conhece de perto os prejuízos causados pelos eventos climáticos extremos Foto Assessoria

Publicado 20/07/2026 18:58 | Atualizado 20/07/2026 19:13

Porciúncula – Preparar o município para enfrentar eventos climáticos extremos e minimizar os impactos provocados por chuvas intensas, enchentes e outras ocorrências associadas ao fenômeno climático. É o que pretende o governo de Porciúncula, no noroeste fluminense, com a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento aos Efeitos do El Niño, cujos impactos são explicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Anunciada pelo prefeito Guilherme Fonseca no final da semana, a medida visa fortalecer o planejamento preventivo da administração municipal em uma cidade que historicamente convive com os transtornos causados pelas cheias do Rio Carangola.

“A criação do comitê ocorre em um cenário de crescente preocupação com os efeitos das mudanças climáticas”, frisa Fonseca ressaltando que o El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, altera o regime de chuvas em diversas regiões do país.

“Esse fenômeno pode provocar eventos extremos, como períodos de precipitações intensas, enchentes, estiagens e impactos na agricultura, na saúde pública e na infraestrutura”. Na opinião do prefeito, a iniciativa representa mais um passo na construção de uma cidade preparada para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas.

AÇÃO PREVENTIVA - Entre as atribuições do comitê estão o monitoramento permanente dos cenários de risco, a elaboração de protocolos preventivos, o compartilhamento de informações estratégicas entre os órgãos públicos e a coordenação de ações para proteger a população, especialmente os grupos mais vulneráveis.

Fonseca destaca que Porciúncula conhece de perto os prejuízos causados pelos eventos climáticos extremos: “Nossa responsabilidade é agir antes que os problemas aconteçam. Estamos trabalhando para proteger vidas, reduzir danos e preparar a cidade para os desafios que já fazem parte da nossa realidade”.

O prefeito explica que o comité será coordenado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil e contará com a participação das secretarias de Gabinete, Meio Ambiente, Saúde, Agricultura Familiar, Abastecimento e Pecuária, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento da Cafeicultura. Ele pontua que a criação do Comitê também está alinhada a estudo técnico.

MODELAGENS - Nesse caso, a parceria é com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), que busca identificar soluções para reduzir os impactos das enchentes em Porciúncula: “Recentemente, os primeiros resultados do levantamento foram apresentados na Escola Politécnica da UFRJ”, lembra.

As modelagens são focadas na análise do comportamento do Rio Carangola e apontam intervenções capazes de minimizar os alagamentos no município. “Investir em prevenção é o caminho mais eficiente para proteger a população e garantir um desenvolvimento urbano mais seguro”.

O prefeito acredita que, ao unir planejamento técnico, integração entre as secretarias e conhecimento científico, a administração municipal fortalece sua capacidade de antecipar riscos e responder de forma mais rápida e eficiente aos eventos climáticos extremos, consolidando uma política pública voltada à segurança, à preservação de vidas e ao futuro de Porciúncula.