Porto Real recebe novos implementos agrícolas - Divulgação

Porto Real recebe novos implementos agrícolasDivulgação

Publicado 28/12/2022 14:00 | Atualizado 28/12/2022 15:40

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Real adquiriu novos equipamentos para auxiliar na agricultura do município. Entre os novos itens estão: carreta tanque com capacidade de 3 mil litros, plantadeira 3 linhas, grade aradora, sulcador, pulverizador, esparramador de calcário e adubo, guincho hidráulico, plaina e encanteirador.

De acordo com secretário de Agricultura, Anderson Martins, os produtores ganharam um forte auxílio na hora de preparar a terra, lançar as sementes, cuidar da plantação e realizar a colheita. "A equipe está muito contente com os novos implementos agrícolas, pois representam um reforço para que seja prestado um serviço de excelência aos nossos trabalhadores da agricultura familiar", afirmou.