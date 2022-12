Polícia Militar apreende mais de 500 pedras de crack em Porto Real - Divulgação

Publicado 19/12/2022 18:40

A Polícia Militar (PM) apreendeu no sábado (17) um farto material do tráfico de drogas em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Jardim das Acácias.

Segundo a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de que três suspeitos estavam enterrando sacolas plásticas com drogas na localidade.

Quando os policiais chegaram não encontraram nenhum suspeito. Porém, em buscas pelo local, foram apreendidos 528 pedras de crack, 196 trouxinhas de maconha, 131 pinos de cocaína, além de três tabletes de maconha.

O material foi levado para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real. Ninguém foi preso até o momento.