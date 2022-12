Após infarto e parada cardíaca, jovem tem alta do hospital - Divulgação/PMPR

Após infarto e parada cardíaca, jovem tem alta do hospitalDivulgação/PMPR

Publicado 16/12/2022 15:49 | Atualizado 16/12/2022 15:50

Os profissionais do Hospital Municipal São Francisco de Assis (HMSFA), em Porto Real, comemoraram com muita alegria a recuperação de um paciente na última terça-feira (13). Jarllerson Andrade, de 26 anos, deu entrada em novembro depois de sofrer um infarto seguido de uma parada cardiorrespiratória de 40 minutos. Após a reanimação, ficou 20 dias internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade.

Lúcido, conversando e se recuperando aos poucos, já se mantém de pé, sentado e caminha com o auxílio dos familiares. "Esse foi um período muito difícil e quero agradecer a Deus por guiar todos os profissionais do Hospital Municipal que estiveram envolvidos na minha recuperação. Em especial, agradeço a dedicação do médico Alex Govinda Ferreira Rodrigues que lutou incansavelmente pela minha vida ao longo dos 40 minutos de parada cardíaca, sem desistir de mim, possibilitando esse meu recomeço. Eu nasci de novo!", afirma.

Como parte do tratamento, Jarllerson fará fisioterapia para fortalecer a estrutura muscular. O jovem também deve passar por um cateterismo, que está sendo providenciado pelo Hospital Municipal. O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, parabenizou os profissionais e dedicou bênçãos à família. "Quero saudar os médicos envolvidos, os enfermeiros e todos que participaram da recuperação desse jovem. Que Deus possa abençoá-lo nesse período de reabilitação", declarou Serfiotis.