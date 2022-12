Câmara anuncia retomada de medidas restritivas - Divulgação

Publicado 08/12/2022 15:00 | Atualizado 08/12/2022 17:26

Com o aumento de casos confirmados de Covid-19 em Porto Real, a Câmara Municipal voltou a adotar algumas medidas mais restritivas para inibir o avanço da doença, preservar a saúde dos servidores e população. A partir desta semana, o uso de máscaras volta a ser obrigatório nas dependências da sede, nos gabinetes dos vereadores e na Casa de Acessibilidade.

As sessões plenárias também sofrem alterações e retornam ao seu formato híbrido, ficando a critério de cada parlamentar a sua participação de forma presencial ou de forma virtual. No plenário, a presença do público e de assessores parlamentares está novamente suspensa em dias de sessão, por tempo indeterminado.

No local, será permitida apenas a permanência de vereadores e funcionários essenciais para o andamento das reuniões. A transmissão ao vivo segue sendo disponibilizada pela internet no canal oficial do Legislativo, através do link www.cmportoreal.rj.gov.br.

O expediente interno e o atendimento ao público seguem inalterados. O horário de funcionamento da Casa e de seus anexos segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.