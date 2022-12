Porto Real realiza ação de combate à Aids - Reprodução internet

Publicado 02/12/2022 09:00 | Atualizado 02/12/2022 09:45

Como parte das ações do Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, celebrado no dia 1º de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, através do Programa IST AIDS e Hepatites Virais, realiza no próximo sábado (3) uma série de atividades especiais.

Entre 8h e 12h, serão realizados testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C no Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro São José. Além disso, também será ofertado um trabalho informativo sobre as doenças, as formas de prevenção e tratamento.