Prefeitura de Porto Real - Divulgação

Prefeitura de Porto RealDivulgação

Publicado 24/11/2022 07:00

A Prefeitura de Porto Real publicou um decreto que reduz o expediente nas repartições públicas nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, o horário de trabalho será das 8h às 12h. No dia 28 de novembro será até as 11h.

No entanto, o expediente será normal nos locais que as atividades não podem ser suspensas, em razão de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, como no Hospital Municipal São Francisco de Assis.

Na fase de grupos, o Brasil enfrenta a Sérvia, às 16h, na quinta-feira (24). Na segunda (28), é hora de encarar a Suíça, às 13h. A seleção de Camarões é a adversária no dia 2 de dezembro (sexta-feira), às 16h.