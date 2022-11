Mulher morre em colisão traseira entre carro e carreta - Divulgação

Mulher morre em colisão traseira entre carro e carretaDivulgação

Publicado 12/11/2022 21:12

Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos após uma colisão traseira entre um carro e uma carreta neste sábado (12) na Via Dutra. O acidente aconteceu no KM 298 da rodovia, em Porto Real.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta não ficou ferido. Todas as vítimas estavam no carro. A vítima, que estava no banco do passageiro dianteiro, ficou presa às ferragens e morreu no local.

Os dois homens foram levados com ferimentos leves para o Hospital de Emergência de Resende, que não informou o estado de saúde. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.