Banda Municipal conquista vice-campeonato em competição - Fabiano Sabino

Publicado 07/11/2022 17:00

A Banda Musical, um dos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real, conquistou no último sábado (5), o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras 2022, realizado na cidade de Lorena/SP. A representante de Itapevi/SP ficou em primeiro.

Porto Real sagrou-se vice-campeã na categoria Sênior. As apresentações foram de 20 minutos e a Banda apresentou as canções Pop and Rock Legends (Eric Clapton) e A Batalha de Tuiuti (Gabriel Ribeiro do Amaral). A avaliação ficou por conta da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras.