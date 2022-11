Horto Municipal de Porto Real - Divulgação

Publicado 04/11/2022 17:43

Para celebar os 27 anos de emancipação de Porto Real neste sábado, dia 5 de novembro, a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores realiza uma missa em ação de graças. A cerimônia acontece às 9 horas.

A Associação Victorio Emanuele II também realiza o 2º Festival do Spaguetti no Horto Municipal, no bairro Jardim Real. No sábado, será das 19h às 22h. No domingo (6), o evento será das 12h às 15h.

O público poderá saborear as massas e apreciar apresentações do Grupo de Dança da Associação. Os ingressos estão sendo vendidos pelo telefone (24) 3353-1618.