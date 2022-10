Manifestação de caminhoneiros causou congestionamento nos dois sentidos da rodovia - Divulgação

Publicado 31/10/2022 16:48

Devido a manifestação de caminhoneiros na Via Dutra, na altura de Barra Mansa, a Secretaria Municipal de Educação de Porto Real decidiu suspender as aulas do turno da tarde e da noite desta segunda-feira (31), além da programação da II Conferência Municipal de Monitoramento.

O protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente do Brasil pela terceira vez no domingo (30), causou mais de 20 quilômetros de congestionamento no sentido Rio de Janeiro e oito quilômetros no sentido São Paulo, segundo a concessionária que administra a rodovia. A medida impossibilitou a chegada de professores.

No entanto, as creches Maria de Lourdes Ferreira, no bairro Freitas Soares, e Waldir Roberto da Conceição, no Novo Horizonte, continuam funcionando. A equipe da secretaria vai analisar a situação das demais unidades escolares em relação à esta terça-feira (1º).

Além dos professores, a paralisação também afetou a saúde pública. Muitos profissionais não conseguiram chegar ao local de trabalho, prejudicando o atendimento à população. As consultas serão remarcadas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.