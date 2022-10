Polícia Militar apreende drogas de suspeito de troca de tiros - Divulgação

Polícia Militar apreende drogas de suspeito de troca de tirosDivulgação

Publicado 26/10/2022 17:25 | Atualizado 26/10/2022 17:25

A Polícia Militar (PM) apreendeu na terça-feira (25) drogas em uma casa em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Freitas Soares. Segundo a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de que um suspeito, de participar de uma troca de tiros dias antes no bairro Jardim das Acácias, estava traficando no local.

Quando chegaram, três suspeitos, de 17, 24 e 28 anos, correram para dentro da residência quando avistaram os agentes. Os policiais entraram e encontraram o suspeito do tiroteio, de 15 anos, além das drogas.

Foram apreendidos 223 pedras de crack, 17 pinos de cocapina e 17 pinos de maconha. Os quatro suspeitos foram levados para a 100ª DP de Porto Real, onde prestaram depoimento e foram liberados.