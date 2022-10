Publicado 25/10/2022 17:38

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT) realiza na próxima quarta-feira (26) uma Feira de Profissões. O evento acontece no Horto Municipal, no bairro Jardim Real, das 8h30 às 16h30.

A ação contará com a presença de diversas instituições de Ensino Superior e Formação Técnica da região. Devem participar estudantes do Ensino Médio da cidade, além de Quatis e de Floriano, distrito de Barra Mansa.

O evento ainda abrange 600 alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental que participam do Programa Daqui Pra Frente, que aborda a profissionalização.