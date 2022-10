Porto Real realiza Domingão de Compras no bairro Freitas Soares - Reprodução internet

Publicado 21/10/2022 17:16

No próximo domingo (23), a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda de Porto Real realiza o "Domingão de Compras". Os objetivos são estímular as compras no comércio local e aproximar clientes e comerciantes, além de garantir um dia de lazer e entretenimento às famílias. O evento acontece na Avenida B, no bairro Freitas Soares, das 10h às 16h.

Segundo a organização, o "Domingão" será nos mesmos moldes da Feira do Empreendedor, que acontece no Horto Municipal, reunindo em um só lugar vários produtos a preços promocionais, além de diversão aos moradores.

Haverá atrações para as crianças com brincadeiras, brinquedos infláveis e distribuição de pipoca e algodão-doce, além de show com Paulo Toró. A ação também conta Zumba às 11 horas, Feira de Adoção Animal, Feira de Artesanato e venda de almoço.