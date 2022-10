Adolescente é apreendido com drogas em Porto Real - Divulgação

Publicado 20/10/2022 17:54 | Atualizado 21/10/2022 17:14

Um adolescente, de 15 anos, foi detido nesta quinta-feira (20) com drogas escondidas dentro de uma casa em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Jardim Real.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que traficantes do bairro Cidade Alegria, de Resende, estariam em Porto Real com armas e drogas. Durante patrulhamento, eles abordaram o adolescente, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Porém, o suspeito informou que morava na Fazenda da Barra II, em Resende, e que estaria na casa de sua tia na localidade. Os policiais foram até a residência, conseguiram autorização para entrar no imóvel e apreenderam 104 trouxinhas de maconha e 45 pinos de cocaína.

O adolescente foi levado para a 100ª DP de Porto Real, onde prestou depoimento. Ele disse que as drogas pertenciam ao primo, de 22 anos. Ele foi ouvido e liberado. O primo dele foi autuado por tráfico de drogas, mas não foi encontrado.