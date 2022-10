Horto Municipal de Porto Real - Alexandre Junior AJ

Horto Municipal de Porto Real

Publicado 11/10/2022 18:07

Para comemorar o Dia das Crianças, nesta quarta-feira (12), a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real, em parceria com o SESC/RJ, realiza uma ação especial no Horto Municipal, no bairro Jardim Real. O evento acontece das 9h às 12h e é totalmente gratuito.

Serão disponibilizados brinquedos infláveis, cama elástica, gincanas, capoeira, dança e muita música. Os pequenos também poderão se divertir com a "Batalha de Passinhos", além de jogos gigantes, badminton, vôlei e artesanato.

Durante o evento também será realizada um "Encontro do Amicão", além de Feira de Adoção Animal e vacinação antirrábica para cães e gatos com mais de seis meses de idade.