Câmara Municipal de Porto Real - Divulgação

Câmara Municipal de Porto RealDivulgação

Publicado 11/10/2022 17:16

Depois de dois anos sem a participação do público, a Câmara Municipal de Porto Real reabriu na segunda-feira (10) as sessões legislativas para os moradores. A flexibilização foi formalizada através do Ato n° 124/22, assinado pelo presidente Carlos Antônio de Lima (Avante), levando em consideração a redução dos casos de covid-19 na cidade e, consequentemente, a melhora no seu quadro epidemiológico.

Também houve mudança quanto à participação dos vereadores nas sessões. Agora, as reuniões voltam ao formato presencial e os 11 parlamentares devem comparecer ao plenário nos dias de atividades plenárias, dando fim aos encontros híbridos.

A transmissão em tempo real continua sendo disponibilizada pela internet, através do site oficial do Legislativo. As sessões ordinárias da Câmara de Porto Real acontecem todas às segundas e quarta-feiras, a partir das 10h.