Publicado 05/10/2022 16:39

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o mutirão oftalmológico, que estava marcado para acontecer nesta quarta (5) e quinta-feira (6), foi suspenso. O motivo, segundo a Prefeitura de Porto Real, é que a empresa, contratada para realizar os exames, não compareceu e nem cumpriu o que estava acordado entre as partes.

Por conta disso, as medidas cabíveis estão sendo tomadas pelo departamento jurídico do municipio. De acordo com a nota oficial, o problema não trouxe prejuízo às contas públicas porque o atendimento era gratuito. A Secretaria de Saúde informou que um novo mutirão será providenciado, ainda sem data prevista.