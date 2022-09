Academia da Saúde do Bairro Freitas Soares - Divulgação

Publicado 29/09/2022 18:38

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real abriu um pré-cadastro aos interessados em participar do Mutirão de Atendimento para consultas e exames oftalmológicos. São oferecidas 1.200 vagas. O mutirão acontece entre os dias 4 e 6 de outubro. O atendimento deve ser agendado, sem necessidade de encaminhamento médico, nas unidades de saúde dos bairros.

Entre os exames que serão realizados no dia estão: Fundoscopia; Retinoscopia; Controle De Glaucoma; Teste do Olhinho; Ceratometria; Refração; Pressão Intraocular; Fundo De Olho; Instrução e Prevenção de Catarata e Pterígio; Angiografia colorida; Campo visual; Capsulotomia yag pass; Fotocoagulação; Pan Fotocoagulação; Paquimetria; Retinografia e Ultrassonografia ocular.

Na terça-feira (4), o mutirão acontece das 8h às 17h na Academia da Saúde do Bairro Novo Horizonte. No dias 5 e 6,será no mesmo horário na Academia da Saúde do Bairro Freitas Soares. "Os mutirões, além de diminuírem as filas de espera, também proporcionam a aproximação e o fortalecimento dos vínculos entre profissionais de saúde e a comunidade. Desde o ano passado, já realizamos mutirões de vacinação, cirurgias, entre outros atendimentos, mostrando assim o nosso comprometimento com a população”, reforçou o prefeito Alexandre Serfiotis.