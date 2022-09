Iolanda Marinho (União Brasil) - Divulgação

Iolanda Marinho (União Brasil)Divulgação

Publicado 25/09/2022 10:30

Iolanda Marinho, de 53 anos, é nascida em Macaé, mas mora em Porto Real, no sul do estado. Se candidatou a um cargo político pela primeira vez em 2020, quando disputou uma vaga na Câmara Municipal de Porto Real, mas não foi eleita. Dessa vez, a advogada e ambientalista concorre ao cargo de deputada estadual pelo partido União Brasil.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, cabe ao deputado estadual representar o povo na esfera estadual (Assembleia Legislativa). Sua função principal é a de legislador, ou seja, legislar, propor, emendar, alterar e revogar leis estaduais. Eles também fiscalizam as contas do Governador do Estado e desempenham outras atribuições referentes ao cargo.

Confira abaixo as principais propostas do candidato. (As respostas devem respeitar o limite de 450 caracteres, sem contar espaços)

- Caso seja eleita, qual será o foco do seu mandato?

O foco do meu mandato será a participação ativa do Estado no controle do território. Coordenação dos projetos de recuperação dos núcleos familiares, assegurando o bem-estar social, diante da moradia e a presença de saneamento básico em todas as casas. Incentivo para formação ao trabalho com direta correlação e garantia de empregos. Implantação de creche e assistência escolar para evitar a evasão escolar, na garantia de escolas em tempo integral e que ofereçam um programa de impacto educativo de 360 graus.

- De que forma pretende contribuir para o desenvolvimento da região?

Recuperar o crescimento ativo incrementando o desenvolvimento da região com projetos que possam garantir a legalidade e uma verdadeira atuação do Estado na divisão da riqueza do território, implantando projetos de geração de novos empregos autônomos, de ampliação da oferta de empregos e incentivos sociais para o empreendedorismo. Reativar os núcleos de valorização histórico cultural e ambiental do território, ampliando a comunicação entre os municípios, com o restauro das linhas férreas existentes em cada município.

- Quais as suas propostas para melhorar ou sanar os problemas enfrentados na região/Estado?

O princípio da moralidade e celeridade garantidos na Constituição, nos remontam a atuação de forma capilar no território, onde a atuação da Administração Pública deverá ser programada com a avaliação de um conteúdo programático de uma agenda estadual, que deverá ser guiada por uma equipe de trabalho que atuará em cada município. A proposta que será o carro-chefe da minha atuação é a implantação da energia Solar e Eólica, seja no âmbito público e nas casas, gerando assim a conscientização da importância do uso da energia renovável.

- Perfil da candidata

Casada, mãe, advogada, escritora, professora e ambientalista. Com atuação no Brasil e na Europa em projetos educativos e sociais. Promove o diálogo entre as classes, na visão cultural, histórica, pacificadora e participativa do Núcleo Familiar como base da sociedade. Empreendedora no âmbito da saúde, na prevenção das doenças neurológicas e adaptação das cidades em recepcionar a diversidade como riqueza da sociedade. Integrante do movimento de valorização e participação da mulher em todos os âmbitos da sociedade.