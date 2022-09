Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Porto Real - Divulgação

Publicado 14/09/2022 19:36

A Igreja Matriz de Porto Real comemora nesta quinta-feira, 15 de setembro, o Dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira do município. Com o tema "Memória, Gratidão e Missão", as celebrações acontecem na igreja, localizada na Rua Professora Júlia Graciane Marassi, 96, bairro Nova Colônia.

Às 9 horas será realizada uma Santa Missa com o Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique. Mais tarde, às 19h, o Padre Ronaldo, reponsável pela comunidade, realiza uma missa e procissão.

A programação segue com outros encontros. Na sexta (16), às 19h, tem o Santo Terço; às 19h30, missa com Padre Donizette CN. Na quinta-feira (17), às 8h, Dores de Maria; às 9h, Missa com as crianças; e às 19h30, show de prêmios e banda Anjos das Ruas.

O encerramento será no domingo (18) com missa e coroação às 10h; almoço às 12h; shows de prêmios às 15h e Santa Missa com Padre Edimar às 19h.

Por conta da celebração ao Dia da Padroeira, a Rua Dona Betina está com o fluxo de veículos parcialmente interrompido entre os dias 15 e 18 de setembro, das 18h às 23h59, no trecho em frente a Paróquia Nossa Senhora das Dores.