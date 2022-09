Pedaço de madeira usado para agredir a vítima foi apreendido - Divulgação

Publicado 12/09/2022 16:30 | Atualizado 12/09/2022 17:04

Um homem, de 35 anos, foi agredido pelo próprio tio, de 40, com um pedaço de madeira no domingo (11) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro de Fátima. De acordo com a Polícia Militar (PM), o agressor disse que o sobrinho chegou à casa dele alterado e arrombando o portão do imóvel.

A vítima sofreu cortes na cabeça e foi levada para o Hospital Municipal São Francisco de Assis. Na unidade, ele disse que não se lembrava do que tinha acontecido e que se recordava apenas de ter discutido com o tio e acordado com ferimentos. O homem já teve alta.

O agressor foi detido e levado para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real. O pedaço de madeira usado para agredir foi apreendido. O caso foi registrado como "fato atípico" e, por isso, ele foi liberado.