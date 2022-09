Novo Citroën C3 tem o perfil de um modelo de alto volume mensal de vendas. - Divulgação

Publicado 01/09/2022 17:10

Para atender a demanda de produção do novo Citroën C3, o Polo Automotivo da Stellantis em Porto Real volta a operar em dois turnos a partir de outubro. Para isso, serão contratados 340 novos colaboradores. Com estas contratações, o número de empregados sobe para 1.840 pessoas.

empresa de recursos humanos (RH), responsável pela atração, seleção e capacitação, já iniciou o processo de recrutamento. Para se candidatar, os interessados devem entrar nas redes sociais . De acordo com os princípios de Diversidade & Inclusão aplicados pela empresa, as contratações buscam equilíbrio entre os gêneros e todos os grupos sociais.

O Novo Citroën C3 será produzido em dois turnos no Polo Automotivo de Porto Real com sete versões - incluindo a série especial First Edition - e três opções de trem de força para o Brasil: 1.0 Manual, 1.6 Manual e 1.6 Automático. Na unidade também serão produzidas versões com motor 1.2 e 1.6 a gasolina, exclusivos para exportação na América do Sul.

A unidade industrial de Porto Real da Stellantis, que reúne uma fábrica de veículos e uma de motores, foi inaugurada em fevereiro de 2001 e hoje produz os modelos Citroën C4 Cactus e Peugeot 2008. A planta recebeu investimentos de cerca de R$ 220 milhões para a implementação de uma variante da nova plataforma global CMP (Common Modular Platform), que pode ser usada como base para a produção de veículos multienergia.