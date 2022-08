Campanha é realizada em todas as unidades de saúde - Regiane Real

Publicado 30/08/2022 16:15

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS) iniciou nesta terça-feira (30) a campanha de aplicação da vacina Meningocócica C para os profissionais da área da Saúde.

O imunizante ajuda a proteger contra o tipo C da doença meningocócica, que pode evoluir para meningite e outras casos graves causados por bactérias.



A ação acontece todos os dias nas Unidades de Saúde da Família, das 8h30 às 15h30. Para receber a vacina, os profissionais devem se dirigir aos pontos de vacinação com os seguintes documentos: CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação.