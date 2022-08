Publicado 21/08/2022 14:44

Um jovem, de 20 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico, foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares no sábado (20) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro São José.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar denúncias sobre a prática de tráfico de drogas no local. Quando chegaram, foram recebidos a tiros e houve confronto.



Após o tiroteio, os suspeitos fugiram. A polícia apreendeu uma arma e nove munições, que foram deixadas para trás no local. Logo depois, os policiais receberam a informação de que um homem baleado tinha dado entrada no Hospital de Emergência de Resende.

Ele foram até a unidade hospitalar e reconheceram o jovem como um dos envolvidos na troca de tiros. Ele foi atingido no abdômen, mas a unidade médica não informou o estado de saúde dele. No hospital, o jovem estava com um carregador de pistola e duas munições no bolso.

Todo o material apreendido foi levado para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real.