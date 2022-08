Vacinação antirrábica em Porto Real - Divulgação/PMPR

Publicado 19/08/2022 17:22

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real realiza esse mês a Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos nos bairros Ettore e Village. No dia 20, será no pátio da 100ª Delegacia Policial para os moradores do Ettore. Já no dia 27 de agosto na quadra do bairro Village.

As fêmeas em processo de gestação e os animais com doenças e que estejam em tratamento veterinário, não devem ser vacinados. Durante o momento da vacina, é importante que o animal esteja devidamente preso através de coleiras e guias, e ainda, que esteja seguro por uma pessoa adulta.