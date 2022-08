Parte da frente do ônibus ficou destruída após o acidente - Divulgação

Publicado 19/08/2022 16:36

Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta deixou 33 pessoas feridas na noite de quinta-feira (18) na Via Dutra, em Porto Real. De acordo com concessionária que administra a rodovia, o ônibus bateu na traseira da carreta, na pista sentido Rio de Janeiro.

Todos as 33 pessoas que ficaram feridas estavam no ônibus, sendo que 26 passageiros sofreram ferimentos leves e foram liberados no local.

O motorista foi levado em estado grave para o Hospital de Emergência de Resende, assim como outros seis passageiros que tiveram ferimentos moderados.

A unidade médica não informou o estado de saúde dos pacientes.