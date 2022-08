Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Freitas Soares. - Divulgação

Publicado 16/08/2022 17:36

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) está com inscrições abertas para diversos cursos de capacitação profissional em Porto Real. Podem participar adolescentes nascidos entre 28/08/2006 e 08/08/2007. Pela internet , as inscrições vão até o dia 28 de agosto.

Caso o morador interessado não tenha acesso à internet ou dificuldade em realizar o cadastro, a Secretaria de Assistência Social do município vai oferecer dois dias para as inscrições presenciais. Na quinta (18), no Cras BNH, das 9h às 14h. E na sexta-feira (19), no Cras Freitas Soares, no mesmo horário.

O curso de capacitação é elaborado com o intuito de inserir, conscientizar e preparar o aluno em sua primeira experiência no mundo do trabalho. Ele será presencial, com duração de três meses, com módulos formativos: matemática, português, teatro, mídias sociais e noções administrativas. O adolescente deve ter o Cadastro Único (CadÚnico).