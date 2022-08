IPTU 2022 - Porto Real - Divulgação

Publicado 05/08/2022 18:57

A Secretaria Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento de Porto Real (SMFRP) prorrogou o prazo para o pagamento da cota única do IPTU 2022 com 10% de desconto até o dia 11 de agosto. Para isso, o morador terá de fazer a retirada da segunda via de forma on-line pelo site da prefeitura.

Segundo a secretária de Fazenda, Sueli Abrahão, a medida foi tomada após muitos contribuintes solicitaram a prorrogação. "A ação segue uma série de considerações e a elevada escala de contribuintes solicitando um prazo maior para honrarem seus compromissos, e principalmente incentivar a adimplência em nosso município", afirmou.

Para o prefeito Alexandre Serfiotis, a postergação do prazo tem como propósito atender à demanda dos contribuintes. "Acredito ainda que, ao adiar o vencimento principal do IPTU, abrimos chances para quem estiver inadimplente com o Fisco Municipal, possa aproveitar as condições que estamos ofertando, ficar em dia e assim poder usufruir do desconto", completou.