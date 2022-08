Na mês passado, prefeito se reuniu com profissionais que serão contemplados no Horto Municipal - Fabiano Sabino

Na mês passado, prefeito se reuniu com profissionais que serão contemplados no Horto MunicipalFabiano Sabino

Publicado 03/08/2022 18:12

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, sancionou a lei nº 811/2022, que fixa o novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde (ACS) e de combate a endemias (ACE) no município. Na última semana, o prefeito protocolou junto ao Legislativo Municipal um projeto onde previa o reajuste nos salários dos profissionais para R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte quatro reais), que será repassado na forma de Assistência Financeira Complementar da União.

A medida atende às orientações do Ministério da Saúde (MS). O novo valor do piso foi oficializado pelo órgão federal através da portaria GM/MS nº 2.109, de 30 de junho de 2022, com efeitos de pagamento a partir de maio. "Gostaria de agradecer ao presidente da Câmara e aos vereadores da base pela celeridade na aprovação dessa lei tão importante. A nossa ação foi em prol dos profissionais de saúde, mas não temos dúvidas que, no fim, a população será beneficiada com profissionais valorizados e reconhecidos por seu trabalho", afirmou o prefeito.