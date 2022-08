Anvisa liberou a aplicação da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos - Divulgação

Publicado 31/07/2022 23:06

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real inicia na próxima quarta-feira (3) a vacinação contra a covid-19 em crianças de 3 e 4 anos. A imunização estará disponível nas unidades de saúde das 8h30 às 15h30, de acordo com o cronograma. Veja abaixo:

Segunda e sexta-feira: USF's Novo Horizonte e Centro

Segunda e quarta-feira: USF Freitas Soares

Terça e quinta-feira: USF's Bulhões e São José

Quarta e sexta-feira: USF's Jardim das Acácias e Jardim Real

No município, também será realizada uma campanha de multivacinação em crianças e adolescentes até 14 anos com todas as vacinas de rotina do Ministério da Saúde. As crianças devem estar acmpanhadas de um responsável e apresentar o cartão do SUS e de vacinação.