Participantes poderão optar pela modalidade telepresencial, no Auditório do Horto Municipal, no bairro Jardim Real. Divulgação

Publicado 28/07/2022 19:11

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) de Porto Real, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), abriu inscrições para 10 vagas do curso de capacitação em Gestão Cultural. A iniciativa faz parte do Programa de Acesso à Arte e Gestão Cultural, ministrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Para participar, os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos; residir no município; possuir Ensino Médio completo e atuação comprovada em currículo na área cultural (os comprovantes devem ser anexados no link). As inscrições seguem até o dia 31 de julho pelo link

Os candidatos serão avaliados dentro dos critérios: atuações no setor da Cultura; atuações na cultura do município e comprovação de projeto cultural desenvolvido no município, onde serão categorizados de 0 a 10 em cada requisito. A partir desses critérios, será criado um ranking entre os agentes culturais cadastrados com uma lista de espera.

As aulas estão previstas para iniciarem em agosto. Serão nove módulos com dois encontros semanais todas às segundas e quintas-feiras, das 18h30 às 21h. Os participantes poderão optar pelo ensino on-line, através da plataforma Microsoft Teams, ou pela modalidade telepresencial, no Auditório do Horto Municipal, no bairro Jardim Real.