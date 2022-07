Montador - Reprodução internet

Publicado 22/07/2022 17:00

O Sine de Porto Real realiza na próxima segunda-feira (25) um processo seletivo para a vaga de montador. Os interessados devem comparecer no órgão, situado na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, às 10h, com o currículo em mãos.

Os candidatos que desejam se candidatar à vaga devem ser maiores de 40 anos, Ensino Médio completo, experiência em Construção Civil, resposição de mercadoria e carga e descarga, além de morar em Porto Real.

Para maiores informações, entre em contato pelos telefones (24) 3353-4042 ou 3353-1621.