Patrulhamento acontece de forma intercalada entre as unidades. Divulgação

Publicado 18/07/2022 17:00

A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Porto Real (SMOP), através da Guarda Civil Municipal (GCM), tem intensificado a Ronda Escolar em todas as unidades da Rede Pública do município. A medida tem como objetivo principal garantir a segurança da comunidade escolar. O patrulhamento acontece de forma intercalada entre as unidades.

De acordo com o comandante da GCM, Douglas André de Souza, a ronda prioriza os cuidados socioeducativos com ações que desenvolvem a cidadania. “Conscientizar os estudantes, pais, professores, diretores e todo ambiente escolar sobre os seus direitos e deveres na prevenção da violência promove a segurança, assim a GCM realiza um serviço de excelência, para que todos se sintam mais seguros”, afirmou.