Brasil registra mais de 40 mil novos casos de covid-19 em 24 horasReprodução

Publicado 18/07/2022 15:41

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura de Porto Real nesta segunda-feira (18), o município está com três moradores hospitalizados com covid-19. Além deles, outras 51 pessoas estão em isolamento domiciliar. A cidade já confirmou 4.686 casos, com 4.564 curados e 68 mortes.

Além dos testes confirmados, a Secretaria Municipal de Saúde investiga outros 105 casos suspeitos. O município já aplicou 44.810 doses das vacinas contra Covid-19 (17.975 da 1ª dose, 17.588 como 2ª dose, 7.179 como 3ª dose e 2.068 como 4ª dose).