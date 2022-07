Casa do Imigrante, em Porto Real - Divulgação

Publicado 07/07/2022 16:28

A Prefeitura de Porto Real realiza no próximo domingo (10) mais uma edição do projeto Domingão no Horto. A ação acontece todo segundo domingo do mês das 9h às 17h no Horto Municipal, no bairro Jardim Real.

Durante o evento, os moradores e visitantes contam com diversas atividades como feira de artesanato e de adoção de animais. Também será realizado um Show de Prêmios.

Conhecida como a Primeira Colônia Italiana do Brasil, a Casa do Imigrante, que fica dentro da área do Horto estará aberta à população para visitas. Além disso, será oferecido um almoço de massas italianas, além de outras atrações.