Publicado 04/07/2022 19:15

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real apresentou uma balanço da campanha Abraço Quentinho: 311 famílias e mais 92 pessoas, cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) dos bairros Novo Horizonte e Freitas Soares.

A secretária de Assistência Social, Valéria Sá, agradeceu a participação do moradores que fizeram as doações. "Só temos a agradecer todos os pontos de recolhimento e todas as pessoas que doaram, são muitas pessoas beneficiadas com a solidariedade e a generosidade", comentou.

Segundo o diretor de Programas da Secretaria, Jadson Leolpoldino, a campanh evidenciou que o povo de Porto Real é solidário. "Há cooperação de comércio, indústria e da Prefeitura Municipal para a arrecadação em postos de coleta e em divulgação. Com a ajuda de todos o resultado só pode ser positivo", afirmou